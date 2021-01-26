İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor'da Altınordu maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor’da bir günlük iznin ardından Altınordu maçı hazırlıkları akşam yapılan antrenmanla devam etti.

Bursaspor'da bir günlük iznin ardından Altınordu maçı hazırlıkları akşam yapılan antrenmanla devam etti. Başkan Erkan Kamat, idmanı saha içinden takip ederken, sağlık ekibinden de bilgi aldı.


TFF 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Altınordu ile karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde çift kale maç yapıldı.



Başkan Erkan Kamat sağlık ekibinden bilgi aldı


Altınordu maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'u, akşam antrenmanında yalnız bırakmayan Başkan Erkan Kamat, antrenmanı saha kenarından takip etti. Oldukça neşeli ve moralli geçen antrenman esnasında Başkan Kamat, sağlık ekibinden de bilgiler aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.