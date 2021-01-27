İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor'da Altınordu maçı hazırlıkları devam ediyor - Yeşil beyazlı takım kuvvet çalıştı

Altınordu maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor, güne kuvvet çalışması yaparak başladı.

Kondisyon salonununda günün ilk antrenmanını tamamlayan yeşil beyazlılar, akşam saatlerinde de sahaya inecek.


TFF 1. Lig'in 19'uncu haftasında Pazar akşamı saat 19.00'da sahasında Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman iledevam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Kondisyon salonunda ısınma hareketleriyle başlayan idman, kuvvet çalışmaları ile tamamlandı. Bursaspor, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek ve günü çift çalışma ile tamamlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.