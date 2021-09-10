Bursaspor'da Altınordu maçı hazırlıkları devam etti

Lig'in 4. haftasında pazar akşamı saat 20.00'de deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlıkları bulunan Cristobal Jorquera, İsmail Çokçalış ve Ramazan Keskin'in tedavilerine devam edildi.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan idman, kontrol pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Cristobal Jorquera, İsmail Çokçalış ve Ramazan Keskin'in tedavilerine devam edildi. Tim Matavz'la ilgili ise kulüpten bir açıklama yapılmadı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.