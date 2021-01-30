İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor'da Altınordu maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, TFF 1.

Lig'in 19. haftasında yarın karşı karşıya geleceği Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı takım, ağır zeminde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından tesislerde maç saatini beklemeye başladı.


TFF 1. Lig'in 19. haftasında yarın saat 19.00'da sahasında Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde ağır zeminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım antrenmanı 5'e 2 pas pres oyunuyla tamamladı.


Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.