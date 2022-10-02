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Bursaspor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, dün oynanan ve 3-0 kaybedilen Esenler Erokspor maçı sonrası izin yapmadan Çarşamba günü karşılaşacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarına başladı.


TFF 2. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde dar alanda çift kale yaptı. Dün oynanan Esenler Erokspor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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