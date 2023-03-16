Bursaspor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları başladı

Sivas Belediyespor'u deplasmanda mağlup eden Bursaspor, ara vermeden pazar günü oynayacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarına startı verdi.

TFF 2. Lig'in 27. haftasında sahasında Ankaraspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçlar yaparak tamamladı. Dün oynanan Sivas Belediyespor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Bursaspor, hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.