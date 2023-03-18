Bursaspor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Yeşil-beyazlı takım tesislerde kampa girdi.

TFF 2. Lig'in 27. haftasında sahasında Ankaraspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde 5'e 2 pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.

Hazırlıklarını bitiren yeşil-beyazlılar, tesislerde kampa girerek, maç saatini beklemeye başladı.