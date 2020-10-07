Bursaspor'da antrenmana Özer Hurmacı ve İsmail Çokçalış katılmadı

Bolu'da kamp çalışmalarına devam eden Bursaspor'da, sakatlığı devam eden Özer Hurmacı ile boğaz enfeksiyonu geçiren İsmail Çokçalış antrenmana katılmadı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Bolu'da kamp yaparak geçiren Bursaspor, çalışmalarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman çabukluk oyunu ile devam etti. Ardından dar alanda pas çalışması yapan yeşil beyazlılar, son bölümde taktik çalıştı. Gerçekleşen dar alan pas çalışmasına Mustafa Er de katıldı. Sakatlığı devam eden Özer Hurmacı'nın tedavisine devam edilirken, boğaz enfeksiyonu geçiren İsmail Çokçalış takımdan ayrı yürüyüş yaptı.

Bursaspor, kamp çalışmalarına yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek.