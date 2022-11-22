Bursaspor'da Arnavutköy Belediyespor maçı hazırlıkları başladı

Isparta 32 Spor'a 2-1 yenildikten sonra bir gün izin yapan Bursaspor, Arnavutköy Belediyespor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

TFF 2. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Arnavutköy Belediyesporile karşılaşacak olan Bursaspor, akşamsaatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tempolu koşular ile devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.