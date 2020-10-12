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Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, hafta sonu karşı karşıya geleceği Balıkesirspor maçı hazırlıklarına devam etti.


TFF 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakikada tamamlandı. Isınma harekeleriyle başlayan idman, pas pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde ise çift kale maç yaptı. Dün Bandırmaspor ile oynanan hazırlık maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmalarıyla antrenmanı noktaladı.

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