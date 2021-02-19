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Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 1.

Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarına devam etti.


TFF 1. Lig'in 22. haftasında Pazar akşamı saat 19.00'da deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman,1 saat 15dakika sürdü. Isınma ve çabuklukhareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışma yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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