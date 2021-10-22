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Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 1.

Lig'in 10. haftasında Pazar günü 16.00'da deplasmanda karşılaşacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


TFF 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 15dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Sakatlıkları bulunan Cristobal Jorquera, Ramazan Keskin, Elton Acolatse, Reagy Ofosu'nun tedavileri devam ederken, Kubilay Sönmez takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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