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Bursaspor'da Balıkesirspor maçı öncesi 5 oyuncu kart sınırında

Balıkesirspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da Burak Kapacak, Ramazan Keskin, Burak Altıparmak, Cüneyt Köz ve Aykut Akgün kart sınırında bulunuyor.

Balıkesirspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da Burak Kapacak, Ramazan Keskin, Burak Altıparmak, Cüneyt Köz ve Aykut Akgün kart sınırında bulunuyor.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Son üç maçından galip ayrılamayan yeşil beyazlı takım, Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcularının geri dönmesiyle birlikte yeniden çıkış arıyor. Ancak Bursaspor'da bu maç öncesi kart sınırında bulunan futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Yeşil beyazlılarda, üç sarı kartı bulunan Burak Kapacak, Ramazan Keskin, Burak Altıparmak, Cüneyt Köz ve Aykut Akgün, Balıkesirspor maçında da kart görmeleri halinde 25 Şubat Perşembe akşamı saat 19.00'da Bursa Büşükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak Menemenspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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