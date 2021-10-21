İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursaspor'da Balıkesirspor maçının taktik antrenmanı yapıldı

Bursaspor, TFF 1.

Lig'in 10. haftasında pazar günü saat 16.00'da karşı karşıya geleceği Balıkesirspor maçı hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti.


TFF 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabahsaatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati nezaretinde idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.