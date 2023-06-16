Bursaspor'da başkan adayları 25 Haziran'da listelerini teslim edecek

00-17.00 arasında Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Divan Başkanlık Kuruluna teslim etmeleri gerekmektedir” dedi.

Divan Başkanı Galip Sakder, başkan adaylarının 25 Haziran'a kadar listelerini temsil etmeleri gerektiğini belirterek, “Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz daha önce16 Haziran 2023 olarak duyurulan istifa tarihini Kulübümüzdeki işleyişin aksamaması adına 23 Haziran Cuma günü mesai bitimi olarak değiştirmiş ve noterden istifanamesini göndermiştir. 2 Temmuz'da çoğunluk aranmaksızın yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da adayların Bursaspor Kulübü Derneği Tüzüğünün 16-17-17/A maddeleri gereğince Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TFF Delege Kurulu listelerini 25 Haziran Pazar günü saat 15.00-17.00 arasında Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Divan Başkanlık Kuruluna teslim etmeleri gerekmektedir. Denetleme Kuruluna Bağımsız aday olacaklarında aynı gün ve saatte başvurusu gerekmektedir. Adayların listelerini hazırlarken tüzüğümüzün ilgili maddelerine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Sakder, olası olumsuz sonuçlara neden olmamak için seçilme yeterlilikleri ile ilgi bilgileri Sicil Kurulumuzdan ve Kulübümüzdeki yetkili personelimizden alabilirler. Başvuru belgelerinde mutlaka üye numaraların da yazılı olması işlemlerin çabukluğu açısından gereklidir” dedi.

Bursaspor Kulübü'nden seçimle ilgili yapılan açıklamada ise, “Divan Başkanlık Kurulumuz 2 Temmuz 2023 Pazar günü saat 14.30'da Timsah Park'ta yapılacak olağanüstü seçimli Genel Kurul ile ilgili bir açıklama yaptı” ifadelerine yer verildi.