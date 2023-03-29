Bursaspor'da Bayburt Özel İdare maçı hazırlıkları tamamlandı

Lig'in 29. haftasında yarın Bayburt Özel İdare Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

TFF 2. Lig'in 29. haftasında yarın saat 14.00'te sahasında Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan idman ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde 5'e 2pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.