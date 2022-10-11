Bursaspor'da Bayburt Özel İdare Spor maçı hazırlıkları başladı

Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında karşılaşacağı Bayburt Özel İdare Spor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

TFF 2. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazı takım son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.