Bursaspor'da Bolu kampı sona erdi. Yeşil-beyazlı takım iki hazırlık maçı yaparken, Samsunspor'a 2-1 yenildi, Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Afyon kampı sonrası gittiği Bolu kampını da tamamladı. Yeşil-beyazlı takım 10 günlük kamp süresince iki de hazırlık maçı yaptı. Samsunspor'a 2-1 mağlûp olan Bursaspor, Ankaragücü ile de 0-0 berabere kaldı. Genç futbolcuların oldukça yoğun tempoda tamamladığı kamp boyunca Teknik Direktör Mustafa Er sık sık not aldı. Transfer tahtasını da açan Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları Bursa'da devam edecek.