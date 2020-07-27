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Bursaspor'da büyük hayal kırıklığı

Süper Lig’e yükselemeyen yeşil-beyazlılar, taraftarını üzüntüye boğdu.

Süper Lig'e yükselemeyen yeşil-beyazlılar, taraftarını üzüntüye boğdu.


Bu sezon tek hedefi Süper Lig'e geri dönmek olan Bursaspor'da, bu hedefini gerçekleştirememiş olmanın üzüntüsü yaşanıyor. Play-off yarı final rövanş mücadelesinde Adana Demirspor deplasmanından 4-1 mağlup ayrılan yeşil-beyazlılar, Bursa'ya büyük bir üzüntüyle döndü. Karşılaşmanın ilk yarısında net gol fırsatlarını harcayan ve ikinci yarıda yediği 4 golle Süper Lig umutlarını yetiren Timsah, önümüzdeki sezona aynı hedefle başlayacak.

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