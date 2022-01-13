Bursaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Lig'in 21. haftasında sahasında konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. İdmana sakatlığı bulunan Cristobal Jorquera katılmadı.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalışmalar yaptı.

Sakatlıkları bulunan Ramazan Keskin takımdan ayrı çalışırken, Cristobal Jorquera'nın tedavisine devam edildi.

Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

Bu arada antrenman öncesi doğum günü olan Tim Matavz için pasta kesildi.