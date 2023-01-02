Bursaspor'da çalışmalar devam ediyor

Yeşil-beyazlı takım topa sahip olma oyunu oynadı.

Devre arası çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, iki günlük iznin ardından bugün çalışmalara yeniden başladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, anaerobik dayanıklılık çalışmaları ile devam etti. Bursaspor son bölümde topa sahip olma oyunu oynadı. Yeşil-beyazlılar hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.