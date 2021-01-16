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Bursaspor'da çalışmalar hız kesmiyor

Bursaspor, Antalya Belek’te devam eden kamp çalışmalarında tempoyu iyice arttırdı.

Bursaspor, Antalya Belek'te devam eden kamp çalışmalarında tempoyu iyice arttırdı. Yeşil beyazlı takımda futbolcuların oldukça moralli oldukları da gözlendi.


TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'da kamp çalışmaları, Antalya Belek'te devam ediyor. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde sabah idmanı yapan futbolcular, antrenmanın büyük bölümünde yarı sahada çift kale maç yaptı. Morallerin oldukça yüksek olduğu idmanda, transfer söylentilerinin odağındaki isimlerin de keyiflerinin yerinde olduğu gözlendi. 23 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor'da, taktik çalışma da gerçekleşti.

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