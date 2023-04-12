Bursaspor'da çift kale maçlar yapıldı

Yeşil-beyazlı takımda çift kale maçlar yapıldı.

TFF 2. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Düzce Cam Düzcespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas ve geçiş oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlar yaparak tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek. Düzcespor-Bursaspor maçı cumartesi günü oynanacak.