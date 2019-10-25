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Bursaspor'da çifte imza

Bursaspor’da Sedat Dursun ve Emirhan Aydoğan’ın sözleşmelerinin 2024 yılına kadar uzatıldığı öğrenildi.

Bursaspor'da Sedat Dursun ve Emirhan Aydoğan'ın sözleşmelerinin 2024 yılına kadar uzatıldığı öğrenildi.


Yeşil-beyazlı takım, iki genç futbolcusunun sözleşmesini uzattı. Daha önce toplu imza töreninde genç futbolcular yeni kontratlarına imza atarken, sözleşmelerin notere tasdik edilmemesi nedeniyle bu işlem gerçekleşmemişti. Ancak, dün yönetim Emirhan Aydoğan'ın 2020 mayıs, Sedat Dursun'un da 2021 mayıs ayında bitecek sözleşmelerini iyileştirme yaparak uzattı. Böylelikle iki futbolcu 5 yıl daha yeşil-beyazlı formayı terletecek.

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