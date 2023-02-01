Bursaspor'da Çorum FK maçı hazırlıkları devam ediyor

TFF 2. Lig'in 23. haftasında sahasında Çorum FK ile karşılaşacak olan Bursaspor, öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde 1'e 1, 2'ye 2 hücum savunma oyunları oynayan yeşil-beyazlı futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.