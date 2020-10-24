Bursaspor'da Cüneyt Köz tartışması

Bursaspor'da Akhisarspor'la oynayacak maç öncesi Cüneyt Köz tartışması yaşanıyor. Teknik Direktör Mustafa Er'in, son maçlardaki performansıyla eleştiri oklarını üzerine çeken 28 yaşındaki futbolcuya, pazartesi günü oynanacak karşılaşmada şans verip vermeyeceği merak ediliyor.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Akhisarspor'la karşılaşacak olan Bursaspor'da, en çok konuşulan isimlerin başında Cüneyt Köz geliyor. 28 yaşındaki futbolcu, bir türlü beklenen performansı gösteremezken, son oynanan Menemenspor maçının bitimine az bir süre kala yaptığı hata ile takımının sahadan mağlup ayrılmasına neden olmuştu. Bursaspor taraftarı, tecrübeli futbolcu için sert eleştiriler yaparken, gözler Teknik Direktör Mustafa Er'e çevrildi. Genç teknik adamın, pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan Akhisarspor maçında Cüneyt Köz'e şans verip vermeyeceği merak konusu.