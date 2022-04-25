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Bursaspor'da Deniz Aydın, Manisa FK maçında yok

Gençlerbirliği maçında sakatlandığı öğrenilen Deniz Aydın’ın, Denizlispor karşılaşmasından sonra Manisa FK maçının kadrosunda da yer almayacağı belirtildi.

Gençlerbirliği maçında sakatlandığı öğrenilen Deniz Aydın'ın, Denizlispor karşılaşmasından sonra Manisa FK maçının kadrosunda da yer almayacağı belirtildi.


Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan Deniz Aydın'ın, takıma bu hafta dönmesinin beklenmediği öğrenildi. Denizlispor maçında kadroya alınmayan genç file bekçisi, Manisa FK mücadelesinde de oynayamayacak. Adalesinden sakatlık yaşayan Deniz, Ümraniyespor müsabakasına yetiştirilmeye çalışılsa da bu durumun da zor olduğu belirtildi.


Deniz Aydın'ın yerine Denizlispor maçında Canberk Yurdakul kaleyi korumuş, yedeklerde ise Talha Yakın yer almıştı.

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