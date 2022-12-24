Bursaspor'da devre arası çalışmaları başladı

Bursaspor devre arası çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tam sahada çift kale maçlar yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.