Bursaspor'da Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti

Bursaspor Divan Kurulu bu akşam Birci Timsah Park'ta toplandı. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Hayrettin Gülgüler, “Camiadan birlik ve beraberlik istiyoruz. Sizlerden tek beklentimiz bu. Biz çok çalışıyoruz. İnanın daha çok çalışacağız” dedi.

Bursaspor Kulübü Divan Kurulu Olağan toplantısı Bitci Timsah Park'ta gerçekleşti. Toplantıya Başkan Hayrettin Gülgüler, Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Uçar, Serhat Akgün, Hasan Gürler, Ali Ağır, Emrah Kılıç, Semir Hüroğlu, Ömer Furkan Durmaz katıldı. Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, “Yeni yönetimimizle yaptığımız ilk toplantımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuz göreve geldiği andan itibaren kentimizin değerli büyüklerini ziyaretlerde bulunduk Bursaspor'umuz için neler yapabiliriz onları tartıştık. Değerli basın mensubu arkadaşlarımızla da toplantılar yaptık. Bu toplantılarımız devam edecek" diye konuştu.

“Camiadan birlik ve beraberlik istiyoruz”

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler ise şunları söyledi: "Büyük Bursaspor'un değerli büyükleri sizlerin karşısında konuşmak büyük bir şereftir. Bizler sayın ekip liderim Emin Adanur'un da dediği gibi camiadan birlik ve beraberlik istiyoruz. Sizlerden tek beklentimiz bu. Biz çok çalışıyoruz. İnanın daha çok çalışacağız.” Konuşmaların ardından gündemde yer alan Üye Kabul ve Sicil Kurulu seçimi yapıldı. Seçime tek liste Gökhan Tuzlacıoğlu ve ekibi aday oldu. Açık oylamanın ardından oybirliğiyle Gökhan Tuzlacıoğlu, Erkan Omaç, Recep Yıldız, Zafer Mete yeni dönem Üye Kabul ve Sicil Kurulu üyeleri oldu.