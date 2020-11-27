İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor'da Dusan Alimpijevic imzayı attı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor’un yeni başantrenörü Dusan Alimpijevic için imza töreni gerçekleştirildi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor'un yeni başantrenörü Dusan Alimpijevic için imza töreni gerçekleştirildi.


Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Frutti Extra Bursaspor'da Dusan Alimpijevic dönemi resmen başladı. Tutku Açık'tan boşalan koltuğa getirilen 34 yaşındaki çalıştırıcı için Barış Spor Salonu'nda imza töreni düzenlendi. Sırp başantrenör, kendisini 1+1 yıllığına yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulüp Başkanı Sezer Sezgin ve Genel Menajer Nedim Yücel'in de katıldığı imza töreninde, her iki taraf da gerçekleşen bu anlaşmadan duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.