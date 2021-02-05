Bursaspor'da en çok transfer teklifi İsmail Çokçalış'a geldi

Lig'de genç futbolcularının performansı ile sezonun ilk yarısına damgasını vuran Bursaspor'da, devre arası transfer döneminde sadece Ali Akman'da fire verilirken, en çok teklif 20 yaşındaki İsmail Çokçalış'a geldi.

Lig'de sezon başında ve devre arasında transfer yasağını ortadan kaldıramayan Bursaspor, kadrosunu korumayı başardı. Yeşil beyazlıların genç futbolcuları ise bu dönemde sergiledikleri performansla birçok takımın transfer listesine girdi. Devre arası transfer döneminde de Bursaspor Kulübü'nün kapısı çok kez çalındı. Bu dönemde sadece Ali Akman, Milli Takımlar kampında attırılan imza ile Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Alman kulübü ile sezon sonu için anlaşayan 18 yaşındaki futbolcu, 2021 Temmuz ayına kadar Bursaspor'da kalacak olmasına rağmen, etik dışı transfer edildiği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı. Tek kaybı Ali Akman'da yaşayan Bursaspor'dan en çok istenen isim ise İsmail Çokçalış oldu. Türkiye'den ve yurtdışından birçok transfer girişiminde bulunulan 20 yaşındaki futbolcu için belirlenen bonservis bedeline çıkılmadı. Süper Lig hedefinden de sapmamak adına sözleşmesi devam eden futbolcularla en azından sezon sonuna kadar yola devam etme kararı alan Bursaspor Kulübü, astronomik rakamlar gelmedikçe oyuncularını elden çıkartmama kararı aldı ve bunu uyguladı. İsmail Çokçalış'ın Bursaspor'la olan sözleşmesi 31 Mayıs 2022'ye kadar devam ediyor. Sağ bek mevkiinde forma giyen genç futbolcu, bu sezon 1 gol attı, bir de asist yaptı.