Bursaspor'da Eren Güler'in ön çapraz bağında yırtık tespit edildi

Batman Petrolspor maçında zeminden dolayı sakatlanan Eren Güler'in ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği açıklandı. Genç futbolcu ameliyat edilecek.

TFF 2. Lig'in 3. haftasında oynanan Bursaspor-Batman Petrolspor maçında üzücü bir sakatlık yaşanmıştı. Yeşil-beyazlı takımın genç oyuncusu Eren Güler, sahanın bozukluğu sebebiyle ciddi bir sakatlık yaşamış ve oyundan çıkmıştı. Durumla alakalı olarak Bursaspor'dan açıklama geldi. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Eren Güler'in Batman Petrolspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından tüm tetkikleri yapılmış olup ön çapraz bağında yırtık saptanmıştır. Futbolcumuzun ameliyatının ardından rehabilitasyon süreci başlayacaktır. Eren Güler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en yakın zamanda eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.