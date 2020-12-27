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Bursaspor'da Eskişehirspor maç hazırlıkları tamamlandı

Eskişehirspor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan Bursaspor’da futbolcular, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Eskişehirspor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan Bursaspor'da futbolcular, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


TFF 1. Lig'in 16'ıncı haftasında sahasında Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve çabuklukçalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar antrenmanı, pas pres ve el oyunuyla tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursasporlu futbolcular, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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