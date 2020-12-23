İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları başladı

TFF 1.

Lig'in 16'ıncı haftasında Bursaspor, sahasında konuk edeceği Eskişehirspor maçının hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.


Lig'in 16'ıncı haftasında sahasında Eskişehirsporile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerindeyaptığı antrenman ilebaşladı.


Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman1 saat 20dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.