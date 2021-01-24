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Bursaspor'da Furkan Emre Ünver ve Emirhan Aydoğan cezalı duruma düştü

Adana Demirspor galibiyeti ile büyük moral depolayan Bursaspor’a tek kötü haber Furkan Emre Ünver ve Emirhan Aydoğan’dan geldi.

Adana Demirspor galibiyeti ile büyük moral depolayan Bursaspor'a tek kötü haber Furkan Emre Ünver ve Emirhan Aydoğan'dan geldi. Her iki futbolcu da gördükleri sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü.


TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'da Adana Demirspor galibiyetinin sevinci yaşanırken, tek olumsuz haber sarı kart cezalılarından geldi. Yeşil-beyazlı takımın iki önemli ismi Furkan Emre Ünver ve Emirhan Aydoğan, Adana deplasmanında gördükleri sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştüler. Furkan ve Emirhan, 19'uncu haftada Bursa'da oynanacak olan Altınordu mücadelesinde forma giyemeyecek.

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