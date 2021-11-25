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Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto 1.

Lig'in 14. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.


Lig'in 14. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saatsürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde sut çalışmaları yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor bugün öğle saatlerinde Ankara'ya hareket edecek.

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