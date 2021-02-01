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Bursaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

TFF 1.

Lig'in 20'nci haftasında Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor, Altınordu maçı sonrası ara vermeden çalışmalara başladı.


Bursaspor, Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda karşılaşacak Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı. Dün akşam oynanan karşılaşmada Altınordu'ya 2-1 yenilen yeşil beyazlı takımda morallerin bozuk olduğu gözlendi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman,1 saat 20 dakika sürdü.


Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı. Altınordu maçında görev alan futbolcularımız da yenileme çalışmaları yaparak antrenmanı tamamladı.

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