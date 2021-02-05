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Bursaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, TFF 1.

Lig lideri Giresunspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlılar, idmanın son bölümünde çift kale maç yaptı.


TFF 1. Lig'in 20. haftasında pazartesi akşamı saat 19.00'da deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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