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Bursaspor'da gözler Başkan Erkan Kamat'ta

Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat’ın bu hafta transfer tahtası ve gelebilecek eksi puanla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat'ın bu hafta transfer tahtası ve gelebilecek eksi puanla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Son tarih 30 Eylül.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da gözler Başkan Erkan Kamat'a çevrildi. Transfer tahtası kapalı olan yeşil beyazlılarda, eksi 3 puan cezası da kapıda. 30 Eylül'e kadar 24 milyon TL bulması gereken Bursaspor Kulübü'nde Başkan Erkan Kamat, bu haftayı işaret ederek, gereken açıklamayı yapacağını dile getirmişti.


Aynı zamanda Kamat'ın, transfer tahtasıyla ilgili gelişme olup olmadığı yönünde de bilgilendirme yapması bekleniyor. Başkan Erkan Kamat ve yönetiminin, 24 milyon TL bulup, eksi 3 puan cezasından kurtulması halinde transfer tahtası için de en az 16 milyon TL kaynak oluşturmaları gerekecek. Bu iki gelişmeyi de olumlu yönde sonuçlandırmak için toplam 40 milyon TL'nin gerektiği Bursaspor'un bu rakama nasıl ulaşacağı veya hangi formüller geliştireceği merak konusu.

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