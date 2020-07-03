İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor'da gözler Özer Hurmacı'da

Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Özer Hurmacı’nın son haftalardaki yükselen performansı göz önüne alındığında Altınordu maçında da önemli rol oynaması bekleniyor.

Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Özer Hurmacı'nın son haftalardaki yükselen performansı göz önüne alındığında Altınordu maçında da önemli rol oynaması bekleniyor.


TFF 1. Lig'in 32. haftasında yarın akşam evinde Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor'da Teknik Direktör İrfan Buz'un en büyük kozu Özer Hurmacı olacak. Özellikle İbrahim Üzülmez takımdan ayrıldıktan sonra formunu yükselten tecrübeli oyuncu, Giresunspor karşılaşmasında kaydettiği golle takımına 3 puanı getirmişti. Yarınki kritik müsabakada da 33 yaşındaki futbolcunun performansı merakla bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.