Bursaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları tamamlandı

tur maçında yarın akşam oynayacağını Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde yapılan idman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar, antrenmanı pas pres oyunuyla tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, bugün öğle saatlerinden sonra İzmir'e hareket edecek. Mücadele yarın saat 18.30'da başlayacak.