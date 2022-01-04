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Bursaspor'da günün ilk antrenmanı kondisyon salonunda gerçekleşti

Bursaspor’da, Adanaspor maçı hazırlıkları sabah saatlerinde kondisyon salonunda yapılan antrenmanla devam etti.

Bursaspor'da, Adanaspor maçı hazırlıkları sabah saatlerinde kondisyon salonunda yapılan antrenmanla devam etti.


Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlı takımı, kondisyon salonunda kuvvet çalışmaları yaparak antrenmanı tamamladı. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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