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Bursaspor'da Hasan Ayaroğlu'nun tedavisine başlandı

Sakatlığı bulunan Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Hasan Ayaroğlu’nun tedavisine başlandı.

Sakatlığı bulunan Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Hasan Ayaroğlu'nun tedavisine başlandı.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor'da Hasan Ayaroğlu sıkıntısı yaşanıyor. Yeşil-beyazlı takımın tecrübeli futbolcusu, sakatlığı sebebiyle cumartesi günü oynanacak olan Düzcespor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Ancak bu durumun zor olduğu gözlenirken, Bursaspor'dan da konuyla ilgili açıklama geldi.


Bursaspor Kulübü, Hasan Ayaroğlu'yla ilgili şu açıklamayı yaptı:


“Aşil tendiniti tanısı bulanan profesyonel futbolcumuz Hasan Ayanoğlu'nun son dönemlerde artan ağrıları sebebiyle tedavisine başlanmıştır.”

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