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Bursaspor'da Hasan Sabri Karaca iki hafta yok

Bursaspor’da atman Petrolspor maçında sakatlanan Hasan Sabri Karaca, en az iki hafta sahalardan uzak kalacak.

Bursaspor'da atman Petrolspor maçında sakatlanan Hasan Sabri Karaca, en az iki hafta sahalardan uzak kalacak.


Bursaspor Kulübü, Batman Petrolspor maçında sakatlanan Hasan Sabri Karaca ile ilgili bilgi verdi. Genç futbolcu, en az iki hafta sahalardan uzak kalacak. Bursaspor Kulübü, Hasan Sabri Karaca'nın sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Batman Petrolspor maçının 66. dakikasında sakatlanan ve oyunun sedye ile terk eden 18 yaşındaki futbolcunun, 10 ile 14 gün arasında tedavisinin süreceği öğrenildi. İşte Bursaspor'un yaptığı açıklama;


“Sağ dizinde esneme ve ödem, tedavisinin 10 ile 14 gün arasında sürmesi ön görülmektedir.”

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