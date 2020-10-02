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Bursaspor'da hazırlıklar tamam

Tuzlaspor maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı idmanla tamamlayan Bursaspor, öğleden sonra İstanbul’a hareket edecek.

Tuzlaspor maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı idmanla tamamlayan Bursaspor, öğleden sonra İstanbul'a hareket edecek.


TFF 1.Lig'in 4. haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Teknik Direktörümüz Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar antrenmanı pas pres oyunuyla tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, bugün öğle saatlerinde Tuzlaspor maçının oynanacağı İstanbul'a hareket edecek.

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