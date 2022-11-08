Bursaspor'da hedef 25 puan

Yeşil-beyazlı takımın fikstürüne bakıldığında ise üç iç saha üç deplasman maçı bulunuyor.

TFF 2. Lig'de çıktığı 12 maçta 12 puan toplayan ve beklentilerin uzağında kalan Bursaspor, kalan 6 maçta en az 13 puan toplamayı hedefliyor. Yeşil-beyazlı takım son olarak sahasında Düzcespor'la 0-0 berabere kalarak taraftarını üzmüştü. Bursaspor bu hafta deplasmanda oynayacağı Menemen FK maçını kazanarak bir nebze olsun rahat nefes almak istiyor. Bursaspor'un önündeki fikstüre bakıldığında ise üç iç saha üç de deplasmanda ter dökeceği görülüyor. İşte Bursa ekibinin ilk yarıda kalan maçları; Menemen FK (D), Isparta 32 Spor, Arnavutköy Bld. (D), Şanlıurfaspor, Somanspor (D), Nazilli Belediyespor.