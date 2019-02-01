Bursaspor'da hedef 3 puan

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Atiker Konyaspor maçını kazanmaları gerektiğini belirterek, "Maçı kazanıp daha üst sıralara yükselmek istiyoruz. Hızla bulunduğumuz konumdan uzaklaşma amacındayız" dedi.

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Samet Aybaba, pazartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Ciddi bir rakip ile karşılaşacaklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Son haftalarda çok başarılılar. Eskiden Aykut hoca çalıştırıyordu, şimdi tekrar döndü, oyuncuları ve şehri tanıyor. Çizgileri yukarıya doğru çıkmaya başladı. Biz de iyi bir takımız. Takım halinde oynadığımız, çok mücadele ettiğimizde, temaslı ve coşkulu oynadığımızda gerçekten sahaya yansıttığımız şeyler çok iyi. Oyuncularımızla da az önce onu konuştuk. Kazanmamız gereken bir maç. Maçı kazanıp daha üst sıralara yükselmek istiyoruz. Hızla bulunduğumuz konumdan uzaklaşma amacındayız. Sabırlı oynayan bir takıma karşı tabii biz nasıl oynayacağımızı planlayacağız. Kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

"Sakho bizimle 1-2 hafta olmayacak"

Diafra Sakho'nun sakatlığıyla alakalı soruya Aybaba, "Sakho'nun sakatlığı var. Bize geldiği takıma dönmek istiyor, orada bir takım tedaviler geçirmek istiyor. Biz de ona mecbur izin verdik çünkü oynayacak durumda değilim diyor. Biz de oyuncunun düşüncesine saygı duyuyoruz. Sonuçta doktorların verdiği rapor da var. Büyük ihtimalle 1-2 hafta bizimle birlikte olmayacak” diye cevapladı.

"Bizim transfer dönemimiz bitti işimize bakacağız"

Ara transfer döneminde rakiplerin çok fazla transfer yapması şeklinde gelen soruyu Aybaba, şu cevabı verdi:

"Herkesin kendi ihtiyacına göre yaptığı bir takım hamleler var. Doğru mu değil mi, kendi içlerinde yapacaklar bunun hesaplaşmasını. Ben bu kadar fazla oyuncunun devre arasında takıma çok katkılı olacağına inanmıyorum. Futbol bu, oyuncular gelir belki katkılı olur. Bizim transfer dönemimiz bitti, işimize bakacağız. Elimizdeki mevcut kadromuzun içerisinde genç ve tecrübeli oyuncularımız var. Onları harekete geçirmek için farklı şeyler düşüneceğiz, planlayacağız. Planladığımız gibi, ilk 3 yılın birinci yılını çok keyifli ve iyi bir şekilde ilk 10'un içerisinde bitirerek geçirmek istiyoruz.”

Konyaspor hazırlıkları

Öte yandan yeşil-beyazlılar, öğleden sonra İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan Sakho antrenmana katılmazken, Okan Kocuk ise salonda çalıştı. Basına açık olan antrenmanın ilk bölümü keyifli geçerken, oyuncular el topu oynadı. Daha sonra yeşil-beyazlı ekip, daha sonra taktik çalışarak antrenmanı noktaladı.