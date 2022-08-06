Bursaspor'da iletişime önem veriliyor

Özellikle tecrübeli futbolculara bu durumda büyük iş düşüyor.

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da devam eden Bursaspor'da Teknik Direktör Tahsin Tam, iletişime çok önem veriyor. Futbolcuların hem kendi aralarında hem de antrenörleriyle her şeyi konuşabilecek duruma gelmesi için özel isteklerde bulunan Tam, tecrübeli futbolcularla da bu konuyu sık sık konuşuyor. Bursaspor'da Hasan Ayaroğlu, Enver Cenk Şahin ve Kubilay Sönmez'in genç oyuncularla olan diyaloğu da gözlerden kaçmıyor.