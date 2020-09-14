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Bursaspor'da ilginç tablo!

Geçen yılın son maçında karşılaştığı Adana Demirspor ile bu sezon ilk hafta kozlarını paylaşan Bursaspor, genç ağırlık bir kadro ile mücadele etmesine rağmen daha iyi performans ortaya koydu.


TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor, sezonun ilk maçında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. Geçen sezonun son maçında Adana ekibiyle Play-Off oynayan yeşil-beyazlı takım sahadan 4-1 yenik ayrılmış ve Süper Lig hayallerini bu sezona ertelemişti.


Bursaspor, Play-Off mücadelesi verdiği takımdan birçok futbolcuyla yollarını ayırırken, transfer yasağı sebebiyle de kadrosunu güçlendirememişti. Hiçbir yabancı futbolcusu olmayan ve genç ağırlıklı kadro ile dünkü maça çıkan yeşil beyazlı takımın, rakamsal anlamda daha iyi performans ortaya koyduğu gözleniyor.



Topla oynama


Play-Off maçı: yüzde 44


1. hafta maçı: yüzde 52



Toplam şut


Play-Off maçı: 12/7


1. hafta maçı: 14/4



Başarılı pas


Play-Off maçı: 234


1. hafta maçı: 348



Pas yüzdesi


Play-Off maçı: 76


1. hafta maçı: 79



Kornerler


Play-Off maçı: 6


1. hafta maçı: 8

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