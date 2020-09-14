Bursaspor'da ilginç tablo!

TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor, sezonun ilk maçında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. Geçen sezonun son maçında Adana ekibiyle Play-Off oynayan yeşil-beyazlı takım sahadan 4-1 yenik ayrılmış ve Süper Lig hayallerini bu sezona ertelemişti.

Bursaspor, Play-Off mücadelesi verdiği takımdan birçok futbolcuyla yollarını ayırırken, transfer yasağı sebebiyle de kadrosunu güçlendirememişti. Hiçbir yabancı futbolcusu olmayan ve genç ağırlıklı kadro ile dünkü maça çıkan yeşil beyazlı takımın, rakamsal anlamda daha iyi performans ortaya koyduğu gözleniyor.

Topla oynama

Play-Off maçı: yüzde 44

1. hafta maçı: yüzde 52

Toplam şut

Play-Off maçı: 12/7

1. hafta maçı: 14/4

Başarılı pas

Play-Off maçı: 234

1. hafta maçı: 348

Pas yüzdesi

Play-Off maçı: 76

1. hafta maçı: 79

Kornerler

Play-Off maçı: 6

1. hafta maçı: 8