Bursaspor'da ilk deplasman galibiyetinin mutluluğu yaşanıyor

Menemen FK'yı 1-0 mağlup ederek bu sezon ilk deplasman galibiyetini alan Bursaspor'da büyük mutluluk yaşanıyor. Yeşil-beyazlı oyuncular, üç puanın sevincini sosyal medyadaki mesajlarıyla da pekiştiriyor.

TFF 2. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Menemen FK'yı deviren Bursaspor'da keyifler yerinde. Yeşil-beyazlı takımın genç oyuncuları, sezonun ilk deplasman galibiyeti sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Golü atan Ozan İsmail Koç, var olma savaşı verilen sezon için sevinç fotoğrafını paylaşarak, “Varım diyor” yorumunu yaparken, Eren Tunalı; “Güzel günler göreceğiz” mesajıyla camiaya seslendi. Ömer Turan Görgüç ve birçok futbolcu, taraftarlarıyla olan görseli paylaşarak “Omuz omuza” yorumunda bulunurken, Abdullah Tazgel de, “Ekip” ifadesiyle aidiyet duygusunu ön plana attı.